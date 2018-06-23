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توني كروس يحقق رقما قياسيا لم يتكرر منذ 1966

السبت 23/يونيو/2018 - 10:19 م
توني كروس يحقق رقما قياسيا لم يتكرر منذ 1966
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منى العوضي
 

نجح المنتخب الألماني في تحقيق فوز صعب، علي نظيره السويدي بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة، في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

سجل هدف السويد الأول أولا تويفونين في الدقيقة 32، ثم عدل ماركو رويس نتيجة المباراة بهدف التعادل لصالح الماكينات الألمانية في الدقيقة 48، وأضاف توني كروس هدف الفوز لألمانيا في الدقيقة 95.

وشهدت هذه المباراة المثيرة، مستوي وأداء رائع لنجم خط الوسط توني كروس، الذي نجح لجانب إحرازه لهدف الفوز، في تحقيق رقم قياسي جديد، بحيث أصبح أكثر لاعب يقوم بالتمرير خلال مباراة واحدة (144 تمريرة)، وهو رقم لم يتكرر منذ مونديال 1966.

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