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خبير اقتصادي: 70% من ميزانية التعليم أجور

السبت 23/يونيو/2018 - 10:15 م
خبير اقتصادي: 70% من ميزانية التعليم أجور
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جهاد جمال
 
أكد أسامة مراد، الخبير الاقتصادي أن الخلل المالي هو السبب الرئيسي في عدم تطوير قطاع الصحة والتعليم بالشكل المرغوب فيه رغم توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالقطاعين. 

وتابع مراد، خلال حواره المذاع عبر الفضائية "الأولى"، اليوم السبت، أكثر من 70% من ميزانية التعليم أجور، مستكملًا: أنه جودة التعليم نفسه في حاجة لتطوير، لافتًا إلى أن المصريين تسيطر عليهم فكرة المركزية والجميع يتلقى نفس التعليم. 

وأوضح الخبير الاقتصادي، لابد من توافر مستويات مختلفة من التعليم، مشيرًا إلى أن مصر لديها فائض من خريجي الجامعات وخاصة الكليات النظرية، على الرغم أن العالم يركز على العلوم التكنولوجية لانها تصنع الفارق والتقدم.

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