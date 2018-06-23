مدرب السنغال عن مباراة اليابان: مواجهة شرسة وتحدي حقيقي





أكد أليو سيسيه المدير الفني للسنغال بأن مواجهة اليابان غدًا في ثاني مواجهاتهم في المجموعة الثامنة في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا ستكون شرسة، كما أنها ستكون بمثابة تحدي حقيقي.





وقال سيسيه في تصريحات صحفية : "كافحت اليابان بقوة وقدراتها الفنية فائقة، تجيد التمرير بدقة وفرض الضغط على الدفاع، درسناهم وندرك أن المواجهة ستكون صعبة لكن لا يوجد ما يخيفنا من الفريق الياباني".





وأضاف : "القوة البدنية للسنغال ضد الكفاءة الخططية لليابان، لا أريد أن يتم وصف الأمر بهذه الطريقة".





وتابع : "يعرفون كيفية الضغط على اللاعبين الذين يملكون الكرة وهذا يتطلب قوة، ونحن نملك مهارات فردية وقدرات فنية وهذا ما سنظهره".





وأردف قائلاً : "ستكون مواجهة شرسة والفائز سيتأهل بنسبة كبيرة وهذا هو التحدي الحقيقي".





واختتم سيسيه تصريحاته قائلاً : "نريد معادلة إنجاز جيل 2002 على الأقل. كان جيلا جميلا مثل الجيل الحالي. الفوز بالمباريات ما سيجعلنا نتفوق على الجيل السابق".