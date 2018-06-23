إليكِ أغرب العلاجات الجمالية في العالم للعناية ببشرتك

لاشك أن كل مرأة تبحث عن جمال بشرتها، فسنعرّفكِ على علاجات جمالية ليست بالعادية، لكنّها غريبة ولا يمكن أن تخطر على بالكِ يوماً. علاجات ترتكز على أقنعة أو كريمات أو حتّى حقن، تزوّدكِ ببشرة لطالما حلمتِ بها! هل أنتِ مستعدّة لتكتشفي معنا أغرب العلاجات الجمالية في العالم؟ تابعي هذا المقال واختاري الطريقة التي تجدينها الأنسب لكِ وذلك بعدما تستشيري طبيبكِ.





علاج Vampire Facial

يرتكز هذا العلاج التجميليّ على حقن صفائح البلازما الدمويّة المستخرجة من دمكِ، والتي تحتوي على نسبة مضاعفة من البروتينات والمواد المنشّطة الكفيلة برفع مستوى إنتاج الكولاجين في البشرة. قد يبدو هذا العلاج مؤلماً وغريباً، إلاّ أن فوائده لا تعدّ ولا تحصى بدءًا من تجديد البشرة، إلى تعزيز الكولاجين، التخلّص من التجاعيد، شدّ البشرة وصولاً إلى التخلّص من البثور ومختلف أنواع البقع والشوائب.





هذه التقنيّة هي من أبرز الأسباب وراء شباب بشرة Kim Kardashian وشقيقتها Kourtney Kardashian، فهما من النجمات الشهيرات اللواتي تجرّأن على تطبيق الـVampire Facial. نجمات أخريات اعترفن أيضاً باستخدام مستحضرات تحتوي على البلازما الدمويّة العلاجيّة مثل Eva Longoria وKatie Holmes.





علاج Geisha Facial

أو ما يُعرف أيضاً بقناع العندليب الياباني أو حتّى بفضلات الطيور. يعود هذا القناع الياباني منذ آلاف السنين حيث كشفت فنّانات الغيشا أن فضلات الطيور (البراز) لا تزيل المكياج فحسب بل تقوم بمنح البشرة إشراقة لا مثيل لها. تحتوي فضلات الطيور على أنزيم يدعى Guanine الذي يعمل كمبيّض طبيعيّ ويزيل الهالات السوداء.





هذا العلاج يرتكز على تجميع فضلات العندليب ليتمّ تعقيمها تحت أضواء الأشعة البنفسجية، ثمّ يتمّ تجفيفها وطحنها إلى بودرة بيضاء ناعمة، ثمّ تخلط بالمياه لتشكّل قناع الوجه. رائحة هذا القناع طيّبة إذ يحتوي على نخالة الأرز.





هذا القناع الذي يبدو غريباً، قد لجأت إليه فيكتوريا بيكهام من قبل، ما منحها بشرة بيضاء ونضرة لا تشوبها شائبة.





الأقنعة المغناطيسية

يعود هذا العلاج إلى آلاف السنين، حيث كانت كليوباترا لا تنام من دون وضع المغناطيس فوق رأسها بهدف الحفاظ على شبابها ونضارة بشرتها. يتكوّن هذا القناع من تركيبة كريمية ترتكز على جزئيات الحديد التي تتغلغل إلى أعماق البشرة بسهولة.





إضافة إلى ذلك، مستحضرات Madonna للعناية بالبشرة تحتوي على قناع مغناطيسي. هذا الأخير هو قناع عاديّ للوجه غنيّ بمكوّنات العناية بالبشرة التقليدية كالطين ناهيك عن جسيمات مغناطيسية دقيقة تساهم في محاربة التجاعيد وتجديد خلايا البشرة.





إن طريقة إزالة هذا القناع لا يتمّ عن طريق غسل الوجه بالمياه، بل باستخدام المغناطيس من خلال تمريره على البشرة. هذه الطريقة تساعد في إزالة الجلد الميّت ومحاربة التجاعيد.





العلاج بالحلزون

يحتوي السائل اللزج الذي يفرزه الحلزون (البزّاق) على حمض الهيالورونيك، أنزيمات البروتينات والبيبتيدات المضادة للميكروبات والبكتيريا. هذه العناصر تساعد في إنتاج الكولاجين في البشرة وجعلها أكثر نعومة ونضارة كما ترطّبها من الأعماق. تجدين مجموعة من المستحضرات التي ترتكز على الحلزون.





هذا العلاج الغريب تستخدمه جويل مردينيان لتعزيز إنتاج الكولاجين والتخلّص من التجاعيد. شاهدي بالفيديو جويل مردينيان وهي تمرّر الحلزون على بشرتها.





العلاج بسمّ النحل

هذا العلاج هو بديل طبيعي عن البوتوكس، حيث يكمن سرّ لسعة النحل في تحفيز إفراز مادة الكولاجين تحت الجلد. تحتوي المادة السامة على أنزيمات وأحماض أمينية تساهم في محاربة التجاعيد والحصول على بشرة نضرة.





يكمن العلاج عن طريق الوخز بالإبر أو من خلال الكريمات أو حتّى الأقنعة المرتكزة على سمّ النحل، ما يساعد في تحفيز الدورة الدموية في البشرة وإنعاشها.





اشتهر العلاج بسمّ النحل بعدما استخدمته كيت ميدلتون قبل زفافها، بهدف الحصول على بشرة شابة ونضرة في يومها الكبير.