"هأرتس": "أردوغان" لم يتخذ قرارًا فعليًا ضد إسرائيل بعد نقل السفارة الأمريكية للقدس

تداول رواد موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" مقطع فيديو بعنوان "أردوغان الخيار الأمثل لإسرائيل".



وأوضح الفيديو، ان الصحافة الإسرائيلية تري فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية خيارًا إيجابيًا، حيث قالت صحيفة "هأرتس" الإسرائيلية أن "أردوغان" لم يتخذ قرارًا فعليًا ضد إسرائيل بعد نقل السفارة الأمريكية للقدس، ورغم ان المعارضة رفضت، "أردوغان" أيد توقيع الاتفاقيات مع إسرائيل، فضلًأ عن أن الخطوط الجوية التركية تحقق أرباحًا كبيرة من وراء إسرائيل.



ويستمد الجيش التركي قوته من العلاقات مع إسرائيل، فـ "أردوغان" يهاجم إسرائيل كثيرًا، ولكن في الأفعال يميل لإستقرار العلاقات مع تل أبيب، وتشهد تركيا انتخابات رئاسية مبكرة 24 يونيو الجاري، والتى ستمنح "أردوغان" صلاحيات واسعة حال فوزه.

