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ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

السبت 23/يونيو/2018 - 08:53 م
ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي
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عمر عبد العزيز
 

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن بحث نادي ريال مدريد عن لاعب علي مستوي مميز في مركز خط الوسط، من أجل تعويض رحيل الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش الذي اقترب بشدة في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة ‏"موندو ديبورتيفو"، فإنه بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها كوفاسيتش، بدأ ريال مدريد يبحث عن البديل الأفضل في مركزه، ووجد ضالته بالفعل في التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي.

وكان كوفاسيتش قد صرح بأنه لم بعد يتحمل وضعيته في ريال مدريد، حيث أنه لا يشارك بصورة مستمرة مع الفريق، علي الرغم من الأداء المميز الذي يقدمه حينما يحصل على الفرصة.

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