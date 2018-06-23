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الحكومة التركية تهاجم مراقبين أجانب للانتخابات

السبت 23/يونيو/2018 - 08:48 م
الحكومة التركية تهاجم مراقبين أجانب للانتخابات
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وكالات
 
هاجمت الحكومة التركية المتهمة بممارسة ضغوط شديدة على الأحزاب المعارضة، خلال حملة الانتخابات المقررة غداً الأحد، المراقبين الدوليين الذين سيراقبون الانتخابات.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الناطقة بالتركية: "مراقبون أجانب يأتون ويتابعون الانتخابات بشكل صحيح. لا تسقطوا في السياسة. يتعاملون كمتحدثين عن بنى سياسية مهمشة".

واتهمت وكالة "الأناضول" التركية شبه الرسمية السبت، بعثة المراقبة التي نشرتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بإعداد خطة لاثارة الفوضى باتهامات بالتزوير.

وأكدت أن بعض المراقبين الدوليين يدعمون "الإرهاب".

واعتقلت السلطات الخميس الماضي نائبين لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى وصولهما إلى تركيا حيث كان يحظر عليهما الدخول.

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