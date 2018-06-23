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طرد المتحدثة باسم البيت الأبيض من مطعم بسبب عملها مع ترامب

السبت 23/يونيو/2018 - 08:47 م
طرد المتحدثة باسم البيت الأبيض من مطعم بسبب عملها مع ترامب
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رويترز
 
قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم السبت، إن مالكة مطعم في فرجينيا طلبت منها المغادرة لأنها تعمل مع الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت ساندرز على الحساب الرسمي للمكتب الصحفي على تويتر: "الليلة الماضية طلبت مني مالكة مطعم "رد هن" في ليكسنغتون بفرجينيا المغادرة لأنني أعمل مع رئيس الولايات المتحدة وغادرت بهدوء".

وقالت ساندرز: "أفعالها تتحدث عنها أكثر مما تتحدث عني. دائماً ما أبذل كل جهدي لمعاملة الناس باحترام بمن في ذلك من أختلف معهم وسأستمر في فعل ذلك".

ولم يتسن الاتصال بالمطعم للتعليق. ووجه بعض الأشخاص انتقادات للمطعم بسبب هذا السلوك من خلال الدخول على صفحته على الإنترنت.

وواجهت وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن الأسبوع الماضي احتجاجات في مطعم مكسيكي في العاصمة واشنطن وهتف المحتجون "عار.. عار" مما دفعها أيضاً لمغادرة المطعم، في حين دافعت إدارة ترامب عن سياستها المتشددة حيال الهجرة على الحدود الأمريكية المكسيكية.
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