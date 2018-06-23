عاجل.. "السيسي" يصدر 5 قرارات جمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 279 لسنة 2018 بتفويض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في بعض الاختصاصات، المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات، كالتالي:





1. في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

2.في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال.

3.في مجال العاملين بالدولة

4.في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات

5.في مجال الهيئات العامة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

6.في مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ.

7.في مجال الإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة.





كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 98 لسنة 2018 بزيادة المعاشات العسكرية، بواقع 15% اعتباراً من 1 يوليو 2018، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب، ونشر القرار بالجريدة الرسمية.





كما نشرت الجريدة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالقانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب، ووفقاً للقانون يمنح الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى الثانية والثالثة، و180 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 65 جنيها شهريا.





كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 99 لسنة 2018 بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.





وجاءت مادته الأولى اعتبارا من 1 /7 /2018 تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين.





كما أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 98 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.



