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أحمد موسى: قطر مولت "أردوغان" بـ 3 مليارات دولار لدعمه في الانتخابات الرئاسية

السبت 23/يونيو/2018 - 08:40 م
أحمد موسى: قطر مولت أردوغان بـ 3 مليارات دولار لدعمه في الانتخابات الرئاسية
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قطر مولت الحملة الانتخابية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنحو 3 مليارات دولار لدفع الرشاوي وشراء إعلام لدعمه، مشيرا إلى أن بقاء "أردوغان" في الحكم يصب في مصلحة قطر.

وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه إذا فاز محرم إنجه برئاسة تركية سيقوم بسحب القاعدة العسكرية التركية من قطر، لأنه ضد الدوحة وتنظيم جماعة الإخوان.

وتابع: "أردوغان يبيع الوهم للشعب التركي"، مضيفا: "محرم أنجه سيمنح الشعب التركي قبلة الحياة".
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