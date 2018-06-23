أحمد موسى: قطر مولت "أردوغان" بـ 3 مليارات دولار لدعمه في الانتخابات الرئاسية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قطر مولت الحملة الانتخابية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنحو 3 مليارات دولار لدفع الرشاوي وشراء إعلام لدعمه، مشيرا إلى أن بقاء "أردوغان" في الحكم يصب في مصلحة قطر.





وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه إذا فاز محرم إنجه برئاسة تركية سيقوم بسحب القاعدة العسكرية التركية من قطر، لأنه ضد الدوحة وتنظيم جماعة الإخوان.



