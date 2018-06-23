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وزير البترول الأسبق: لا يوجد اتجاه لتحرير سعر الوقود كاملًا

السبت 23/يونيو/2018 - 08:40 م
وزير البترول الأسبق: لا يوجد اتجاه لتحرير سعر الوقود كاملًا
أسامة كمال
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جهاد جمال
 
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إنه لا يوجد اتجاه في مصر لتحرير سعر الوقود كاملًا، مشيرًا إلى أن يتعامل المواطنين بالأسعار العالمية هذا أمر صعب جدًا، وليس واردًا، مبينًا أن ما يوجد في مصر هو الحفاظ على سعر معين في الطاقة سواء كان كهرباء أو منتجات بترولية بما يناسب مع مستوى الدخول.

وأضاف كمال خلال حواره المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، أنه للحفاظ على هذه السعر المدعم تتكفل الحكومة بتدفع الفرق بين سعر تكلفة المنتج أي إن كان وما بين سعر بيعه للجمهور، لافتًا إلى أن دعم السلع خطأ تاريخي.

وأشار وزير البترول الأسبق، إى أن المستفيد من الدعم هم أصحاب القوى الشرائية الكبيرة، لافتًا إلى أن المواطن البسيط استهلاكه من البنزين في حدود 2 لتر في اليوم ودعمه بيكون 180 جنيه في الشهر، لافتًا إلى أن مقارنته بمن يستهلك 10 الأف لتر يكون دعمه بـ 10 الاف جنيه مؤكدًا وهذا خلل يجب علاجه.

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