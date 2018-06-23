منتخب السويد علي موعد مع المجد أمام ألمانيا
تجري الآن أحداث الشوط الأول من مواجهة ألمانيا والسويد، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة، في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، ومازالت أحداث المباراة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف.
ويسعي كلا المنتخبين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، فألمانيا تريد الحفاظ علي وضعيتها في جدول المجموعة والحفاظ على آمالها في التأهل، بعد أن هزمت في المباراة الأولي من المكسيك بهدف نظيف.
وتريد السويد هي الأخري لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على فرصها في التأهل للدور الثاني من المونديال.
وسبق لمنتخب السويد أن قام خلال سنة واحدة فقط بإقصاء هولندا من المُشاركة بالمونديال، ثم تسبب في إقصاء ايطاليا من المُشاركة بالمونديال بعدها في الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.
واليوم يواجه السويد نظيره الألماني، وحال تحقيقه للفوز، فإنه سيكون قد أقصي الماكينات الألمانية بصورة رسمية من المونديال، وبهذا يكون قد تغلب علي كبار منتخبات أوروبا.