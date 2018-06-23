منتخب السويد علي موعد مع المجد أمام ألمانيا

تجري الآن أحداث الشوط الأول من مواجهة ألمانيا والسويد، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة، في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، ومازالت أحداث المباراة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف.





ويسعي كلا المنتخبين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، فألمانيا تريد الحفاظ علي وضعيتها في جدول المجموعة والحفاظ على آمالها في التأهل، بعد أن هزمت في المباراة الأولي من المكسيك بهدف نظيف.



