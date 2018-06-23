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نحو 300 دبلوماسى تركى طلبوا اللجوء فى ألمانيا منذ محاولة الانقلاب

السبت 23/يونيو/2018 - 07:27 م
نحو 300 دبلوماسى تركى طلبوا اللجوء فى ألمانيا منذ محاولة الانقلاب
أردوغان وميركل
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خاطر عبادة
 

ذكرت صحيفة "فيلت أم سونتاج" الألمانية، اليوم أنّ ما يقرب من 300 دبلوماسى تركى طلبوا اللجوء فى ألمانيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة فى أنقرة يوليو 2016.


ووفقاً للصحيفة، أنّ بيانات وزارة الداخلية الألمانية أظهرت أنّ 1177 شخصاً يعمل بالدبلوماسية التركية أو ممن لديهم أوراق اعتماد رسمية، بمن فيهم زوجات وأطفال الدبلوماسيين طلبوا اللجوء لدى برلين.


وبعد محاولة الانقلاب، اعتقلت تركيا أكثر من 40000 شخص وأقالت أو أوقفت أكثر من 100.000 في الجيش والخدمة المدنية والقطاع الخاص.

 

وضغطت تركيا بدورها على ألمانيا بشكل متكرر لتسليم الأشخاص الذين تعتقد أنهم متورطون فى الانقلاب، إلاّ أن العلاقات المتوترة بين شركاء الناتو تحسنت بشكل طفيف في الأشهر الأخيرة.

 

ويتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية غداً الأحد.

 

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