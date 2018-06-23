yallshoot .. رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة المانيا والسويد الآن | كورة لايف

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موعد مباراة ألمانيا والسويد ؟

9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:00 مساءاً بتوقيت مصر .

9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

9:00 مساءاً بتوقيت العراق .

8:00 مساءاً بتوقيت السودان .

9:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

7:00 مساءاً بتوقيت تونس .

7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

9:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

9:00 مساءاً بتوقيت قطر.

6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .









أي قنوات تبث اللقاء؟





تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD1 و beIN SPORTS MAX HD2 مباراة ألمانيا والسويد مباشرةً مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب.





المشاهدة عبر الانترنت؟





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