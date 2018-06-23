قائمة بأفضل 10 محركات في العشرين عام الماضية

تحتفل "جائزة أفضل محرك للعام" بمرور 20 عاماً على إنشائها، وبهذه المناسبة قدم المسؤولون عن الجائزة قائمة بأفضل 10 محرك للعشرين عاماً الماضية.





المركز العاشر مناصفةً: محرك فيات 875cc TwinAir ومحرك بي ام دبليو N63 V8 بسعة 4.4 لتر ومحرك هوندا IMA بسعة 1.0 لتر.





المركز التاسع: محرك تويوتا 3 سلندر بسعة 1.0 لتر.





المركز الثامن: محرك مازدا Renesis Rotary بسعة 1.3 لتر.





المركز السابع: محرك بي ام دبليو N54 بسعة 3.0 لتر ثنائي التيربو.





المركز السادس: محرك بي ام دبليو الهجين 3 سلندر بسعة 1.5 لتر المتوفر في i8.





المركز الخامس: محرك تويوتا الهجين في سيارتها الأشهر بريوس بسعة 1.5 لتر.





المركز الرابع: محرك فولكس واجن 4 سلندر سوبرتشارج TSI بسعة 1.4 لتر.





المركز الثالث: محرك بي ام دبليو 6 سلندر S54 بسعة 3.0 لتر.





المركز الثاني: محرك فورد 3 سلندر EcoBoost بسعة 1.0 لتر.



