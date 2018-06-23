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قائمة بأفضل 10 محركات في العشرين عام الماضية

السبت 23/يونيو/2018 - 07:15 م
قائمة بأفضل 10 محركات في العشرين عام الماضية
أرشيفية
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تحتفل "جائزة أفضل محرك للعام" بمرور 20 عاماً على إنشائها، وبهذه المناسبة قدم المسؤولون عن الجائزة قائمة بأفضل 10 محرك للعشرين عاماً الماضية.

المركز العاشر مناصفةً: محرك فيات 875cc TwinAir ومحرك بي ام دبليو N63 V8 بسعة 4.4 لتر ومحرك هوندا IMA بسعة 1.0 لتر.

المركز التاسع: محرك تويوتا 3 سلندر بسعة 1.0 لتر.

المركز الثامن: محرك مازدا Renesis Rotary بسعة 1.3 لتر.

المركز السابع: محرك بي ام دبليو N54 بسعة 3.0 لتر ثنائي التيربو.

المركز السادس: محرك بي ام دبليو الهجين 3 سلندر بسعة 1.5 لتر المتوفر في i8.

المركز الخامس: محرك تويوتا الهجين في سيارتها الأشهر بريوس بسعة 1.5 لتر.

المركز الرابع: محرك فولكس واجن 4 سلندر سوبرتشارج TSI بسعة 1.4 لتر.

المركز الثالث: محرك بي ام دبليو 6 سلندر S54 بسعة 3.0 لتر.

المركز الثاني: محرك فورد 3 سلندر EcoBoost بسعة 1.0 لتر.

المركز الأول: محرك فيراري V8 ثنائي التيربو بسعة 3.9 لتر والذي حصل على الجائزة في الأعوام الثلاثة الماضية.
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