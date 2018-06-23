ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نقابة مهندسي القاهرة تنعى اللواء باقى زكى يوسف أحد أبطال حرب أكتوبر

السبت 23/يونيو/2018 - 07:14 م
نقابة مهندسي القاهرة تنعى اللواء باقى زكى يوسف أحد أبطال حرب أكتوبر
باقى زكى يوسف
طباعة
كرستينا عياد
 
نعى اللواء مهندس هشام أبو سنة نقيب مهندسي القاهرة وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة وأعضاء الجمعية العمومية اللواء مهندس أركان حرب "باقى زكى يوسف" بطل من أبطال حرب أكتوبر وصاحب الفكرة العبقرية باستخدام مضخات وخراطيم المياه لتجريف رمال خط بارليف المنيع من الضفة الغربية لقناة السويس أثناء حرب أكتوبر المجيدة وأحد رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. 
المزيد عن: حرب أكتوبر المجيدة باقي زكي يوسف اللواء مهندس هشام اللواء باقى زكى يوسف اللواء باقي زكي أركان حرب باقى زكى يوسف
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
بلجيكا
5
x
14:00
2
تونس
كوريا الجنوبية
1
x
17:00
2
المكسيك
ألمانيا
0
x
20:00
0
السويد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/23/2018 7:50:10 PM