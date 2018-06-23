نقابة مهندسي القاهرة تنعى اللواء باقى زكى يوسف أحد أبطال حرب أكتوبر
السبت 23/يونيو/2018 - 07:14 م
كرستينا عياد
نعى اللواء مهندس هشام أبو سنة نقيب مهندسي القاهرة وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة وأعضاء الجمعية العمومية اللواء مهندس أركان حرب "باقى زكى يوسف" بطل من أبطال حرب أكتوبر وصاحب الفكرة العبقرية باستخدام مضخات وخراطيم المياه لتجريف رمال خط بارليف المنيع من الضفة الغربية لقناة السويس أثناء حرب أكتوبر المجيدة وأحد رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
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