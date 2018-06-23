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المكسيك تسجل نحو 3 آلاف جريمة قتل فى شهر مايو

السبت 23/يونيو/2018 - 07:11 م
المكسيك تسجل نحو 3 آلاف جريمة قتل فى شهر مايو
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

سجّلت المكسيك أعلى رقم لجرائم القتل حتى الأن فى عام 2018، وفقاً لأحدث تقرير حكومى صدر الأسبوع الجارى.


ووفقاً لشبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم، أنّ شهر مايو الماضى سجّل 2890 جريمة قتل متعمّدة فى المكسيك، مقارنة بـ2194 فى نفس الشهر من العام الماضى، و1736 جريمة قتل فى عام 2016.


وأشار المصدر إلى أنّه بهذا المعدل المتسارع، فقد يتجاوز عام 2018 سجلات جرائم القتل التاريخية فى المكسيك.

وفى مايو الماضى أيضاً، تم الإبلاغ عن 24,004 جريمة ضد الحياة والترابط ، بما فى ذلك الأفعال الإجرامية، مثل القتل والإصابات، واغتيال النساء، وحوادث الاختطاف والسطو.

  

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