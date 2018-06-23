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مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية لرفع الاشغالات ببنها (صور)

السبت 23/يونيو/2018 - 07:08 م
مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية لرفع الاشغالات ببنها (صور)
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محمد نبيل
 
قام اللواء ايهاب خيرت مساعد وزير الداخلية مدير امن القليوبية،قبل قليل بجولة ميدانيه بهدف عودة الانضباط للشارع القليوبي من خلال رفع الاشغالات ومنع الانتظار الخاطئ والزام المشاه بالسير على الارصفه تحقيقا لاعلاء سيادة القانون.

وشدد مدير الامن على القوات بازاله كافة الاشغالات وضروره التواجد الامني الدائم والمستمر لمنع الاشغالات.

وتاتي تلك الجولة في اطار سياسة وزاره الداخلية بتكثيف التواجد الامني بالشارع المصري.
مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية لرفع الاشغالات ببنها (صور)
مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية لرفع الاشغالات ببنها (صور)
مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية لرفع الاشغالات ببنها (صور)
مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية لرفع الاشغالات ببنها (صور)
مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية لرفع الاشغالات ببنها (صور)
مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية لرفع الاشغالات ببنها (صور)
مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية لرفع الاشغالات ببنها (صور)
مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية لرفع الاشغالات ببنها (صور)
مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية لرفع الاشغالات ببنها (صور)
مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية لرفع الاشغالات ببنها (صور)
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