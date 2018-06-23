إقالة رابح ماجر من تدريب منتخب الجزائر





يستعد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لإنهاء مهام الجهاز الفني للمنتخب، الذي يقوده رابح ماجر.





ويعقد المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة، الأحد المقبل، اجتماعه الشهري لبحث العديد من النقاط، أبرزها حسم مستقبل المدير الفني لـ"الخضر" ومساعديه، إلى جانب الإعداد للموسم الكروي، المقرر انطلاقه في العاشر من أغسطس المقبل.





وأكدت صحف جزائرية اليوم السبت، خبر إقالة أعضاء المكتب الفيدرالي، خلال الإجتماع التنسيقي فيما بينهم الذي عقد اليوم السبت، الناخب الجزائري رابح ماجر من منصبه.





وحسب نفس المصادر المؤكدة، فإن ماجر سيحصل على تعويض لمدة شهرين فقط، حيث استغلت “الفاف” ثغرة في عقد الناخب الوطني مشددة على أن مدرب ‘الخضر’ ملزم بتدوين تقرير بعد كل تربص للمنتخب الوطني، إلا أنّ ماجر لم يقدم أي تقرير للمكتب الفيدرالي.





وأكدت مصادر مسؤولة في الاتحاد الجزائري، أن اجتماع الأحد سيشهد إنهاء مهام ماجر، والتمهيد للتعاقد مع جهاز فني جديد، تحسبا لمواجهة جامبيا في سبتمبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2019.





وتعرض ماجر لحملة انتقادات واسعة، بدعوى افتقاده للكفاءة اللازمة لقيادة المنتخب، خاصةً بعد الهزيمة أمام الرأس الاخضر (3-2)، في الأول من يونيو الحالي.