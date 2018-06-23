الشؤون الدينية لـ"الحجيج المتخلفين عن السفر": القيام بالعملية في الشباك الموحد الخاص بصفاقس‎

أعلنت وزارة الشؤون الدينية الحجيج المتخلفين عن إتمام إجراءات السفر إلى البقاع المقدسة في ولايات صفاقس والمهدية والقصرين وسيدي بوزيد وقابس ومدنين وتطاوين وتوزر وقفصة وقبلي بأنه يمكن القيام بهذه العملية في الشباك الموحد الخاص بصفاقس بداية من اليوم السبت 23 الى يوم الجمعة 29 جوان 2018 بدخول الغاية بالقاعة الكبرى بمقر الولاية.



