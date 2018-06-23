استشاري نفسي: إدمان ألعاب الفيديو يُؤثر سلبًا على العلاقات الاجتماعية

قالت استشاري الطب النفسي الدكتورة، نهلة أمين، إنَّ الآثار السلبية للألعاب الإلكترونية «ألعاب الفيديو»، تتمثل في أنَّ الشخص المُستخدم لهذه الألعاب يدخل في السلوك الإدماني للأفراد، مضيفةً أنَّ هذا السلوك يجعل الشخص مُنفصل تمامًا عن الواقع وعن الحياة الاجتماعية والأسرية لأنهُ يكون مُندمجًا مع هذه اللعبة، وهذا يُساهم في تزويد نسبة كهرباء المخ، واضطراب الانتباه.





وأضافت «أمين»، خلال لقائها على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية جمانة هاشم، أنَّ السوك الإدماني يُعتبر نوعًا من أنواع الإدمان، لأنَّ نفس الأعراض الانسحابية الخاصة بأنواع تعاطي المخدرات هيَّ نفس السلوك الإدماني للألعاب الإلكترونية، لذلك عند المعالجة يَبدأ بالأعراض الانسحابية.





وبشأن وجود دراسة تُؤكد أن 90% من المراهقين يلعبون ألعاب الفيديو و15% يدمنونها، أشارت استشاري الطب النفسي، إلى أنَّ النسبة مُرشحة للزيادة في حالة عدم إداراك خطورة الألعاب الإلكترونية وكذلك عدم توظيفها بشكلٍ صحيح.





وكانت منظمة الصحة العالمية، قد اعتبرت، أنَّ إدمان ألعاب الفيديو مشكلة صحة عقلية وذلك في أحدث تصنيف للأمراض أصدرته المنظمة بعد أكثر من 10 سنوات من العمل على إعداده.



