مارتينيز يشيد بتونس ويشكك في مشاركة هذا الثلاثي أمام إنجلترا

أشاد روبيرتو مارتينيز المدير الفني لبلجيكا بمنتخب تونس عقب الفوز عليه بخمسة أهداف مقابل هدفين في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا، كما شكك في مشاركة ثلاثي المنتخب لوكاكو وايدين هازارد وميرتينز في مبارتهم المقبلة أمام إنجلترا للإصابة.





وقال مارتينيز في تصريحات صحفية عقب اللقاء :"من الجيد رؤية التطور لدى ڤيتسل وكاراسكو، على الجانب الشخصي والرياضي بعد انتقالهم للعب في الصين".





وأضاف :"تسجيل ٨ أهداف في مباراتين أمر جيد، نحن نجد حلول مختلفة للتسجيل وهذا يجعلني سعيد".





وتابع :"علينا الإشادة بمنتخب تونس لطريقة لعبهم، كانت لديهم الرغبة لتحقيق الفوز، نحن نستحق الإشادة لأننا استغلينا فرصنا وهنالك أمور كثيرة يمكننا أن نطورها".





كما أكد روبيرتو مارتيتيز تعرض لوكاكو وهازارد وميرتينز للإصابة وشكوك حول مشاركتهم ضد إنجلترا.



