نجم البرتغال: قلقون لأننا أبطال أوروبا





أعرب روبن دياز نجم البرتغال عن وجود قلق داخل معسكر منتخب بلاده لأنهم أبطال أوروبا ويرغبون في أن يكونوا على قدر التوقعات في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.





وقال دياز في تصريحات في المؤتمر صحفي اليوم : "نعم يوجد قلق لأن هذه كأس العالم ونحن أبطال أوروبا ونريد تجاوز دور المجموعات والذهاب بعيدًا قدر المستطاع".





وأضاف : "نملك مجموعة من اللاعبين الجيدين حقا ونسعى لتحقيق نفس الهدف وأحيانا لا تسير الأمور بالشكل الذي نريده".





واختتم دياز تصريحاته قائلاً : "أحيانا تكون الأوضاع صعبة في البداية ثم تتحسن الأمور مع اكتساب الثقة تدريجيا".