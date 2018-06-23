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عبدالفتاح الجريني يطلق ''100 مرة'' باللهجة المصرية (فيديو وصور)

السبت 23/يونيو/2018 - 05:32 م
عبدالفتاح الجريني يطلق ''100 مرة'' باللهجة المصرية (فيديو وصور)
الجريني
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أحمد رمضان متولي
 

أطلق الفنان المغربي 'عبد الفتاح الجريني'، أغنية سينغل جديدة بعنوان ''100 مرة'' على موقع رفع الفيديوهات يوتوب وعلى مختلف المنصات الرقمية، الأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان وليد سعد وتوزيع أسامة الهندي.

 

تم التحضير لهذه الأغنية منذ مدة طويلة بالمكتبة الخاصة لشركة بلاتينوم ريكوردز، حيث كشف الجريني في تصريح صحفي، أنه قرر إصدار'' 100 مرة'' باللهجة المصرية أمام الطلب المتزايد من الجمهور المصري على أغانيه، كما أكد أن مصر والشعب المصري من أحب الشعوب إلى قلبه لأنهم كانوا أول الداعمين له في مسيرته الفنية، وأضاف الجريني أنه يستمتع بالغناء باللهجة المصرية كما المغربية أو الخليجية، وأن الهدف من وراء أي أغنية يطرحها أن يكون هناك موضوع ورسالة هادفة.

 

'الجريني'' اكتفى بطرح الأغنية على اليوتوب والمنصات الرقمية الأخرى، ومن المستبعد أن يصورها على شكل الفيديو كليب نظرا لضيق الوقت وانشغاله بالتحضير لمشروع عمله السينمائي الأول والذي يحتاج إلى الكثير من العمل والتحضيرات وإلى مجهود مضاعف من حيث التمثيل و تجهيز أغاني الفيلم.

عبدالفتاح الجريني يطلق ''100 مرة'' باللهجة المصرية (فيديو وصور)
عبدالفتاح الجريني يطلق ''100 مرة'' باللهجة المصرية (فيديو وصور)
عبدالفتاح الجريني يطلق ''100 مرة'' باللهجة المصرية (فيديو وصور)
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