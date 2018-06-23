شكوك حول مشاركة موتينيو أمام إيران

أثار جواو موتينيو لاعب المنتخب البرتغالي لكرة القدم الشكوك حول مشاركته في المباراة المرتقبة ضد ايران الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في مونديال روسيا، وذلك بغيابه عن تدريبات السبت.





وكان موتينيو غاب أيضاً عن الحصة التدريبية لأبطال أوروبا 2016 الجمعة بسبب المرض.





وتلتقي البرتغال مع إيران الاثنين في سارانسك في مباراة تحتاج فيها الى التعادل فقط لبلوغ الدور ثمن النهائي، كونها تتقاسم حاليا صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط مع اسبانيا التي تلاقي في اليوم ذاته المغرب أول مودعي مونيديال 2018.





وشارك موتينيو أساسيا في المبارتين الأوليين ضد اسبانيا والمغرب وكان صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل منها رونالدو هدف الانتصار في مرمى أسود الأطلس.





وعاد الظهير الأيسر رافايل غيريرو إلى التدريب مع الفريق بعدما غاب عن حصة الجمعة بسبب شكوى من الأم في الساق.





وقال المدافع روبن دياس "رأينا مبارياتهم (الايرانيون) وغيرها من المباريات في هذا المونديال، وأدركنا انه لا توجد مباريات سهلة"، مضيفا "ستكون المباراة التي يجب أن نكون فيها مستعدين لأي شيء".





وتابع "كل الفريق طموح ويعرف جيدا أنها ستكون مباراة صعبة بالنسبة لهم ولنا"، مضيفاً "هذه هي كأس العالم، فأحياناً لا تبدأ بشكل جيد ولكن بخوضك المزيد والمزيد من المباريات تؤمن بنفسك وتبدأ بالتحسن".