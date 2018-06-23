سعر الدولار فى بداية التعاملات المسائية اليوم السبت 23/6/2018
السبت 23/يونيو/2018 - 05:30 م
الفجر الاقتصادى
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بداية التعاملات المسائية اليوم السبت، ليسجل سعر الشراء 17.82 جنيه فى البنك المركزى مقابل 17.92 جنيه للبيع.
وسجل أعلى سعر للدولار في بنوك:"مصر إيران للتنمية، المصري الخليجي، المصرف المتحد، مصرف أبو ظبي الإسلامي، 17.85 جنيه للشراء، 17.95 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار فى بنوك: "الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول، قناة السويس، " 17.83 جنيه للشراء مقابل 17.93 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنكي: "العربي الافريقي الدولي، العربي الأفريقي الدولي" 17.81 جنيه للشراء مقابل 17.91 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنوك:"الإسكندرية والأهلي المصري، والزراعي المصري ، ومصر" 17.8 جنيه للشراء، مقابل 17.9 جنيه للبيع.
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