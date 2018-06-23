معلول: أعتذر لجمهور تونس وبلجيكا كانت أفضل منا بكل النواحي





وجه نبيل معلول المدير الفني لتونس اعتذاره للجمهور الذي حضر مباراة المنتخب أمام بلجيكا وخسرها بخمسة أهداف مقابل هدفين وودع بسببها بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.





وبسؤاله في المؤتمر الصحفي عقب المباراة عن ضعف مستوى الفريق وأنه لم يكن بهذا المستوى في المباريات الودية، قال معلول :"المنتخبات الودية ليست مباريات رسمية لأن الخصوم لا يلعبون بأقصى ما لديهم".





وعن مقارنة بين لقاء بلجيكا ولقاء إنجلترا، قال معلول :"الاسلوب مختلف، إنجلترا تبحث عن الوصول للخصم بأقل عدد من اللمسات لكن الامر مختلف مع بلجيكا حيث يملكون الإمكانيات في الوسط لصناعة اللعب".





وأضاف :"اقدم اعتذاري للجمهور التونسي الذي حضر ودعمنا، نحن نعتذر وسنعمل على تحسين مستوانا في المستقبل".





واختتم معلول تصريحاته قائلاً :"المباراة كانت صعبة للغاية بدون شك، بلجيكا كانت أفضل منا بكل النواحي".