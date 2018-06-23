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علي جمعة: نجل الشعراوي انضم لـ"الإخوان" عندما كانت جماعة تدعو لله

السبت 23/يونيو/2018 - 05:27 م
علي جمعة: نجل الشعراوي انضم لـالإخوان عندما كانت جماعة تدعو لله
علي جمعة
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رقية جمال
 
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن سامي نجل الشيخ محمد متولى الشعراوي، انضم في أول الأمر لجماعة الإخوان عندما كانت جماعة تدعو لله.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم السبت، أن حسن البنا مؤسس الإخوان ظل منذ عام 1928-1938 وهو يعلم أبناءه كيف يذكرون الله صباحًا ومساءًا، ومن هنا انجذب بعض طلبة العلم لهذه الدعوة التى تدعو أن تلهج ألسنتهم بذكر الله.

وتابع، أنه فيما بعد فوجئنا بأن هذا الحال الذي كان يقدم الذكر والفكر على غيرهم من عمارة الأرض، انقلب فجأة وأصبح يقدم الدولة والسعى لتحصيلها على الذكر والفكر، وكان لدى هذه الجماعة نوع من أنواع الخداع الدقيق والعميق، حتى أن كثير من أتابعهم لم يدركوه، وكان من هؤلاء عمر التلمساني الذي صار واجهه وصورة كمرشد لهذه الجماعة الفاسدة.
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