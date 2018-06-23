"توكلي وانطلقي": شعار الفعالية التثقيفية لدعم قرار قيادة المرأة للسيارات





بدء تنظيم الفعالية الترفيهية والتثقيفية للمرأة بشعار "توكلي وانطلقي"، وذلك طبقًا لقرار السماح للنساء السعوديات بقيادة السيارات بداية من الأحد القادم.كما حضر مدير مرور منطقة الرياض اللواء عبدالرحمن الخرصان والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية المهندس ناصر بن سليمان الناصر.وأقيمت الفعالية، في مول "الرياض بارك" بالتعاون بين الإدارة العامة للمرور؛ وشركة الاتصالات السعودية STC، وبمشاركة عدة جهات حكومية، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام.وأكد "بن سليمان"، أن شركة الاتصالات السعودية حريصة على دعم الاستعدادات الخاصة بتنفيذ الأمر السامي بقيادة المرأة الأحد المقبل بالإنسجام مع مبادراتها وبرامجها في مجال المسؤولية الاجتماعية، مبينًا أنّ مشاركة الشركة في الفعالية عبر جناح متخصص ضمن الفعالية، ركزت على تعزيز مبدأ "السلامة أولًا" والتوعية بأنظمة المرور وأفضل طرق القيادة الآمنة من أجل سلامة قائدة المركبة وجميع أفراد العائلة الذين يرافقونها.