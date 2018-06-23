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"تهديد" فيلم من إنتاج جمهورية الجبل الأسود بسينما الهناجر.. الاثنين

السبت 23/يونيو/2018 - 05:25 م
تهديد فيلم من إنتاج جمهورية الجبل الأسود بسينما الهناجر.. الاثنين
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أحمد رمضان متولي
 

ضمن نشاط نادي سينما دول البحر المتوسط والذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، يعرض في السابعة مساء الاثنين 25 يونيو بقاعة السينما بالهناجر - بساحة الأوبرا ، الفيلم الروائي الطويل "تهديد" بطولة "ميلوس بيجوفيتش "، "ستيفان بوسكو فيتش"، "ماركو باكوفيك "، إخراج " بافلي سيمونو فيتش "، الفيلم من إنتاج جمهورية الجبل الأسود عام 2016 .

 

تدور أحداث الفيلم حول ضابط المباحث "سالو" الذي يحاول الكشف عن غموض جريمة في نفس الوقت يواجه مشاكل مع صديقته وإبنته بسبب فاتورة هاتفه المحمول .

 

يعقب الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي د. ياقوت الديب.

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