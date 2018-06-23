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محافظ كفر الشيخ يكرم الطالبة "مي" اخترعت ابتكارًا للتخلص الآمن من المخلفات (صور)

السبت 23/يونيو/2018 - 05:25 م
محافظ كفر الشيخ يكرم الطالبة مي اخترعت ابتكارًا للتخلص الآمن من المخلفات (صور)
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سمر بسيونى
 
كّرم اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، الطالبة مى أحمد يونس، الطالبة بالصف الثانوى، بمدرسة المنشأة الكبرى الثانوية المشتركة، بقلين، وذلك لإبتكارها مشروعات للتخلص الآمن من المخلفات والنفايات دون انبعاثات خطرة، وانتاج الطاقة النظيفة من المخلفات، وانتاج مياه الشرب النقية من خلال التبخر، ويمنحها مكافأة مالية لتميزها.

شاركت " مى " في مسابقة انتل ايسف للعلوم والهندسة ومسابقة ابن الهيثم للعلوم والهندسة وKfs sience fair وحصلت فيها على المركز الأول، وتم تكريمها من وزير البيئة فى اليوم العالمي للبيئة، فضلًا عن تكريمها من ادارة الموهوبين، والمشروع قائم على تقنيه تسمى بـ Plasma gasification ليتم من خلالها حرق المخلفات عند درجة حرارة عالية قد تصل الى 3000 درجة مئوية فيتم تحويلها الى عناصرها الأولية وبالتالي تكون عمليه الحرق بدون انبعاثات خطرة وتتحول المخلفات لمادة تسمي Slag ويتم استغلال درجة الحرارة العالية في غليان المياه وتبخيرها وتكثيفها وبالتالي يتم عمل تقطير للمياه ثم توضع بذور مورينجا ليتم تمرير المياة على مجال مغناطيسي قوي لمغنطة المياة ثم تبريد الغازات الناتجة من الحرق لإستخراج الغاز الصناعي والكبريت لصناعة الأسمدة وثم تمريرها على توربينات لتوليد كهرباء.

أكد محافظ كفرالشيخ، ان مؤسسات الدولة تتبنى المخترعين والمبتكرين من أبناء الوطن، فهم ثمار المجتمع الناجح، وواجب علينا تقديم كل الدعم لهم، قائلًا: مى نموذج مشرف تضاف الى قائمة المخترعين والمبتكرين من أبناء محافظة كفرالشيخ، لرفع إسم مصر فى المسابقات والمحافل العالمية وتحيا مصر بقوة شبابها.
محافظ كفر الشيخ يكرم الطالبة "مي" اخترعت ابتكارًا للتخلص الآمن من المخلفات (صور)
محافظ كفر الشيخ يكرم الطالبة "مي" اخترعت ابتكارًا للتخلص الآمن من المخلفات (صور)
محافظ كفر الشيخ يكرم الطالبة "مي" اخترعت ابتكارًا للتخلص الآمن من المخلفات (صور)
محافظ كفر الشيخ يكرم الطالبة "مي" اخترعت ابتكارًا للتخلص الآمن من المخلفات (صور)
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