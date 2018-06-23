مركز القرنة بالأقصر يطلق حملة مكبرة لإزالة المخلفات بالشوارع (صور)

تواصل سلطات مركز ومدينة القرنة بغرب الأقصر، شن حملة مكبرة لإزالة المخلفات بالشوارع على مستوى البر الغربي، وذلك لليوم الثالث على التوالي.



وأطلق مجلس مدينة القرنة بقيادة اللواء سعد البدري، رئيس المركز، الحملة المكبرة، منذ الخميس الماضي، بدأت من قرية نجع البركة، شمال المدينة، حيث أسفرت عن رفع المزيد من أطنان المخلفات والقمامة.



وشارك في الحملة التي وصلت إلى قرية الشيخ عامر، اليوم السبت، وقادها رئيس المركز، مصطفى جبريل، نائب رئيس مجلس مدينة القرنة، وعبد السلام الشاطر رئيس قروي القبلي قمولا، وسيد حسان رئيس قروي الشيخ عامر.



ومن المقرر أن تستمر الحملة طوال الأيام القادمة، حتى الوصول إلى نهاية المركز جنوبًا، مع حدود مركز أرمنت.