إطلاق اسم الفريق "أبوشناف" رئيس الأركان الأسبق على ميدان ومدرسة بمدينة المنيا



جاء القرار عقب موافقة القوات المسلحة ومديرية أمن المنيا والمجلس التنفيذى ولجنة التسميات بالمحافظة على تكريمه كأحد قيادات القوات المسلحة المصرية ومعاصرته لعدة حروب بدء من 1956 وحتى انتصارات أكتوبر 1973 ورئاسته للجنة المصرية العسكرية لتنفيذ اتفاقية السلام واستلام سيناء.



من المقرر أن يقوم المحافظ وعدد من قيادات المحافظة بوضع لوحة بالتسمية الجديدة على الميدان فى احتفالية كبرى تقام بهذه المناسبة بعد الانتهاء من تجديد الميدان وكذا تعليق لافتة على المدرسة الثانوية العسكرية بالمسمى الجديد.



كان الفريق "أبوشناف" قد توفى فى 11 مارس الماضى عن عمر يناهز 89 عامًا، واقيمت له جنازة عسكرية تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد كبير من قيادات القوات المسلحة المصرية وتم دفنه بمقابر الأسرة بقريته.

أصدر اللواء عصام البديوى محافظ المنيا القرار رقم 753 لسنة 2018 باطلاق اسم الفريق صفى الدين أبو شناف رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، ابن قرية صفط الغربية بالمنيا على ميدان كوبرى النيل والمدرسة الثانوية العسكرية بمدينة المنيا تخليدًا لذكراه وتقديرًا لدوره فى خدمة الوطن.