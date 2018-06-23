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حضور مجلس إدارة اتحاد السلة التدريب الأخير لمنتخب الشباب قبل بطولة العالم

السبت 23/يونيو/2018 - 05:20 م
حضور مجلس إدارة اتحاد السلة التدريب الأخير لمنتخب الشباب قبل بطولة العالم
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الفجر الرياضي
 


حضر  مجدي ابو فريخة - رئيس الاتحاد المصري لكره السله ومحمد عبد المطلب - نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعمرو مصيلحي - عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المنتخبات ومحمود الحلو - مدير الاتحاد ووائل لطفي - مدير المنتخبات " اخر تدريب للمنتخب القومي للشباب تحت 17 سنة المسافر غدا الساعة السادسة مساء إلى الارجنتين.

 

يأتي ذلك قبل للمشاركة في بطولة العالم في مجموعة تضم كندا ونيوزيلندا ومنتونيجرو وتشرفنا بحضور اشرف البيجرمي - وكيل الوزارة - مدير الادارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة

 

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