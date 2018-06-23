مدير أمن القليوبية يتابع وضع ملصقات تعريفة الأجرة على السيارات.. ويشدد على حسن معاملة المواطنين (صور)

قام اللواء ايهاب خيرت مساعد وزير الداخلية، مدير امن القليوبية، قبل قليل بالمرور على المواقف العموميه للسيارت للتأكد من تطبيق التعريفه الجديده وعدم مخالفتها للائحة المحافظة، وكذا وضع الملصق الخاص بالتعريفه على السيارات.





وشدد على السائقين المتواجدين بالموقف بالالتزام بالتعريفه الجديدة وحسن معامله الركاب.



يأتي ذلك في اطار الجولات اليومية لمدير الامن وذلك تنفيذا لسياسة وزاره الداخلية.