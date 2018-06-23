بدء قرعة إسكان المهندسين المطروحة بمدينة 6 أكتوبر

بدأت اليوم السبت نقابة المهندسين المصرية، قرعة إسكان المهندسين المطروحة بمدينة السادس من أكتوبر بمنطقة جنوب الأحياء، بحضور كل من المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة مسئول الإسكان، المهندس سمير أحمد عضو لجنة القرعة، والمهندس فاروق الحكيم رئيس لجنة القرعة بالنقابة، والمهندس محمد عمارة مستشار وكيل النقابة.





ويتم إجراء القرعة على مدار اليوم السبت وغدا الأحد بحضور الجهاز التنفيذي بالنقابة، وتتراوح سعر الوحدة ما بين 250 إلي 290 ألف جنيها، وسيتم إجراء القرعة على عدد 115 وحدة اليوم السبت و118 وحدة غدا الأحد.





ويذكر أن الوحدات كاملة التشطيب وسيتم تسليمها خلال عام ونصف من تاريخ القرعة وتتراوح المساحات ما بين 70 و75 متر مربع، ويقام المشروع علي مساحة 18.5 فدان ويضم 40 عمارة بإجمالي 1164 وحدة سكنية ويشتمل المشروع علي أماكن انتظار وسيارات ومسجد ومول تجاري وإداري ومناطق ترفيهية للأطفال .



