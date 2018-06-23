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"أنا أفضل من أوباما".. ترامب ينشر صور لأطفال مهاجرين محبوسين فى أقفاص فى عهد الرئيس السابق

السبت 23/يونيو/2018 - 05:19 م
أنا أفضل من أوباما.. ترامب ينشر صور لأطفال مهاجرين محبوسين فى أقفاص فى عهد الرئيس السابق
أطفال مهاجرين محتجزين على الحدود الأمريكية
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خاطر عبادة
 

ردّ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم على منتقديه بعد فضيحة احتجاز أطفال المهاجرين داخل أقفاص فى مراكز استقبال على الحدود المكسيكية بعد فصلهم عن آبائهم.


وأشار ترامب "من خلال موقع التواصل تويتر" إلى رابط لصحيفة "ديلى كولر" يضمّ صوراً لأطفال ملقيين داخل أقفاص وملفوفين بفرش أبيض فى مراكز احتجاز فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وقال "نقوم بعمل أفضل من ذلك، بينما نحافظ فى الوقت نفسه، على حدود أقوى بكثير".


كما ألقى ترامب أيضاً باللوم على الإعلام، قائلاً "الإعلام المزيف سيكره نشر تلك القضية"، وترجع تلك الصور إلى عام 2014، حيث أنشأت إدارة أوباما مراكز احتجاز لأطفال وشباب منفصلين عن ذويهم فى معسكرات بتكساس وأريزونا، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل".


بينما أوضحت الديلى ميل، أنّ إدارة أوباما أنشأت تلك المراكز فى 2014 بعد موجة من هجرة الأطفال والمراهقين غير المصحوبين بذويهم، حيث كانوا ينتظرون فى المراكز حتى يتم منحهم منزلاً جديداً.


وأضافت الصحيفة البريطانية أنّ إدارة أوباما لم تنتهج سياسة متعمّدة لفصل العائلات، ولكنها كانت تلجأ لذلك فقط عندما يتمّ القبض على الأباء فى قضايا مخدرات أو اتهامات بالتهريب والاتجار.

 

 

"أنا أفضل من أوباما".. ترامب ينشر صور لأطفال مهاجرين محبوسين فى أقفاص فى عهد الرئيس السابق
"أنا أفضل من أوباما".. ترامب ينشر صور لأطفال مهاجرين محبوسين فى أقفاص فى عهد الرئيس السابق
"أنا أفضل من أوباما".. ترامب ينشر صور لأطفال مهاجرين محبوسين فى أقفاص فى عهد الرئيس السابق
"أنا أفضل من أوباما".. ترامب ينشر صور لأطفال مهاجرين محبوسين فى أقفاص فى عهد الرئيس السابق
"أنا أفضل من أوباما".. ترامب ينشر صور لأطفال مهاجرين محبوسين فى أقفاص فى عهد الرئيس السابق
"أنا أفضل من أوباما".. ترامب ينشر صور لأطفال مهاجرين محبوسين فى أقفاص فى عهد الرئيس السابق
"أنا أفضل من أوباما".. ترامب ينشر صور لأطفال مهاجرين محبوسين فى أقفاص فى عهد الرئيس السابق
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