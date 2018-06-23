رغم السقوط الكبير.. حالة وحيدة تؤهل تونس بالمونديال

تقلصت حظوظ منتخب تونس في التأهل لدور الـ16 لكأس العالم بعد الخسارة 5-2 أمام بلجيكا خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة بالمونديال.





ورفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 6 نقاط بينما إنجلترا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ثم تونس وبنما بلا رصيد.





وأصبحت فرص تونس في التأهل بالمونديال شبه مستحيلة حيث يحتاج للفوز على بنما في الجولة الأخيرة بعدد كبير من الأهداف بينما تخسر إنجلترا أمام بنما وبلجيكا على التوالي لتتوقف عند 3 نقاط فقط ويصبح فارق الأهداف لصالح نسور قرطاج.



























