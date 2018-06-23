بينهم موافقة على إتفاقية وقرض.. تفاصيل جلسة مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم السبت برئاسة الدكتور على عبدالعال اتخاذ العديد من القرارات الهامة أهمها إحالة مشروع قانون مكافحة الإرهاب للجنة "التشريعية" ‏لمناقشته.





الموافقة على قرض مشروع كفاءة الطاقة

في البداية وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم السبت، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 73 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مشروع كفاءة الطاقة فى شركة إيجاس) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 27122017 وتبلغ قيمة القرض بحسب الاتفاقية مبلغ 200 مليون دولار أمريكى.

وأبدى أعضاء المجلس، الموافقة على الاتفاقية، في ضوء ما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 73 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مشروع كفاءة الطاقة في شركة إيجاس) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.





‏الموافقة على اتفاقية إطارية لتمويل استيراد سلع أساسية

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2018 بشأن ‏الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة ‏في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل ‏التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية.‏





تفوض هيئة المكتب لتحديد موعد مناقشة 8 طلبات ‏مناقشة عامة

وافق مجلس النواب، على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد ‏مناقشة عامة لثمانية طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من ‏العضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا.





وتشمل المناقشة، سياسة الحكومة بشأن ‏عدم تغطية وتطهير الترع داخل الكتل السكنية بطلخا ونبروه - الدقهلية، ‏أيضا سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وتتضمن أيضا علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ‏تمليك الأراضي المقام عليها مصانع الطوب لأصحاب هذه المصانع ‏بمنطقة عرب أبو ساعد بمدينة الصف بالجيزة، وسياسة الحكومة بشأن ‏تأخر قرار تخصيص قطعة أرض لتوسعة مدرسة بأطفيح - محافظة ‏الجيزة، وسياسة الحكومة بشأن تدهور شبكة الطرق، وعن توفير خطوط ‏كافية من الأتوبيسات بمركز الصف - الجيزة.‏





وأحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة، ‏بتعديل قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وقانون المرور، وقانون مكافحة ‏الإرهاب، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية، ومكتب لجنة التعليم ‏وأحال وتنظيم فروع ‏للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، والمؤسسات الجامعية ‏إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم، ومكتبى اللجنتين الاقتصادية، والخط ‏وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون ‏التعليم إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الإدارة المحلية، ‏وأحال مشروع قانون مقدم من النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوى، بشأن ‏تعديل القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجرءات ‏التصرف فى أملاك الدولة الخاصة إلى لجنة مشتركة من الإدارة المحلية ‏ومكتب لجنتى الخطة والتشريعية.‏





إحالة اتفاقيتين للجان النوعية لمناقشتها ‏

وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة ‏المُنعقدة اليوم السبت، اتفاقية بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق تمويل ‏التعاون عبر الحدود، والموقع فى القاهرة بتاريخ 812018، والصادر ‏بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2018، إلى لجنة ‏مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والتعليم ‏والبحث العلمى والدفاع والأمن القومى والمشروعات المتوسطة ‏والصغيرة، لمناقشتها.‏

كما أحال اتفاقية بشأن طريقة إقرار الموافقة على ‏التعديل الثانى لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر ‏العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى ‏مصر (تايب)، والموقع فى القاهرة بتاريخ 2692017، والصادر بها ‏قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 245 لسنة 2018، إلى لجنة ‏مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان المشروعات ‏المتوسطة والصغيرة والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة والتعليم ‏والبحث العلمى والشئون الدستورية والتشريعية.‏



