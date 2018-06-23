بني سويف تهيب بمواطنيها الرجوع للإدارة الهندسية عند شراء العقارات للتأكد من سلامة موقفها القانوني

دعت محافظة بني سويف مواطنيها بضرورة الرجوع إلى الإدارة الهندسية عند الرغبة في في شراء وحدة سكنية أوعقار، وذلك للحصول على بيان من الإدارة بموقف العقار من المخالفات، في إطار الحرص على صالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية أو تعًرضهم لجرائم نصب واحتيال أو ضياع أموالهم ومدخراتهم.



وتأتي هذه التحذيرات ضمن حزمة من الاجراءات التي تنفذها المحافظة لمواجهة مخالفات البناء وتطبيق القانون، والتي يشرف عليها بنفسه المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، ويتم تنفيذها من خلال تكليف السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد لضمان فعالية هذه الاجراءات في التصدي لمخالفات البناء.



يذكر أنه من الاجراءات الفاعلة التي اتخذتها المحافظة في هذا الشأن "في وقت سابق" تشكيل مكتب المراجعة الفنية لتراخيص البناء بديوان عام المحافظة لمراجعة كافة التراخيص وحصر المخالفات، ليتسنى للجهات المعنية تنفيذ القانون ضد المخالفين.