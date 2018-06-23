محافظ بني سويف يتابع امتحانات الثانوية العامة "مكفوفين" في علم النفس والاجتماع

اطمأن المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف من وكيل وزارة التربية والتعليم على سير امتحان الثانوية العامة للمكفوفين في الدور الأول للعام الدراسي 20172018، حيث أدى " اليوم السبت" الطلاب الامتحان في مادتي علم النفس وعلم الاجتماع.



ومن جانبه أكد محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم تم تسليم أوراق الأسئلة قبل موعد بدء اللجنة الساعة 8 صباحًا وسارت أعمال الامتحان بدون شكاوي، حيث لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أية بلاغات بخصوص صعوبة الإمتحان، مشيراُ إلى أنه تم تجيع أوراق الإجابة وتم إرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة بمدينة 6 أكتوبر مؤمنة بقوات الشرطة والحماية المدنية والنجدة.



وأضاف وكيل الوزارة أن 8 طلاب مكفوفين أدوا اليوم الإمتحان في لجنة مدرسة النور والأمل للمكفوفين شرق النيل بمدينة بني سويف، و جاءت اسئلة مادتي علم النفس والإجتماع في متناول الجميع وفي المستوى الطبيعي ودون شكوى من الطلاب.