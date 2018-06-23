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حملة أمنية بالفيوم تضبط صاحب بنزينة وبحوزته 150 لتر بنزين لإعادة بيعة بالسوق السوداء

السبت 23/يونيو/2018 - 03:58 م
حملة أمنية بالفيوم تضبط صاحب بنزينة وبحوزته 150 لتر بنزين لإعادة بيعة بالسوق السوداء
صورة أرشيفية
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ريهام على
 
شنت أجهزة الأمن بالفيوم، حملة أمنية مكبرة على مستوى مراكز المحافظة، ضبطت خلالها صاحب محطات الوقود ومحل زيوت بمراكز المحافظة، لبيعهم الوقود بأعلى من سعره الرسمي، ومحاولة الإتجار به فى السوق السوداء.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بضبط "ش.ا" 39 سنة"صاحب محل زيوت"، بقرية زاوية الكرادسة بمركز الفيوم، وبحوزته 150 لتر بنزين 80 مدعم بقصد إعادة بيعها فى السوق السوداء بسعر أعلى من المقرر، وتحرر محضر برقم 16744 لسنة 2018 جنح مركز الفيوم.
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