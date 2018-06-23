احمي طفلكِ من ألم المعدة بتلك النصائح البسيطة

ربما يصعب على كثير من الأمهات تحديد السبب الرئيس وراء حدوث تلك الآلام، حيث يقول 95 % من الوالدين إن أطفالهم تعرضوا لآلام في المعدة في واحدة من مراحل حياتهم، وأن ربعهم قد زار الطبيب في عيادته الخاصة ثلاث مرات أو أكثر خلال العام من أجل المساعدة.



ومع هذا، فإن تلك الآلام ما لم تأت مصحوبة بأعراض أخرى أكثر خطورة، فهناك بعض الأشياء التي يمكن للأبوين أن يقوما بها في المنزل للتخفيف من متاعب أطفالهما.



وأوضح خبراء بهذا الخصوص أن هناك أشياء قد تتسبب في شعور الأطفال بتلك الآلام، من بينها تناول وشرب كثير من السكريات، الجلوس لفترات طويلة والإمساك.



ونقدم لك فيما يلي 5 بدائل بسيطة يمكن إدخالها في نمط حياة طفلك لتجنيبه الشعور بتلك الآلام المزعجة في منطقة المعدة لأي سبب كان وكلها بدائل صحية وعملية:



– استخدام الوجبات الخفيفة الخالية من المحليات الاصطناعية بدلًا من بعض أنواع المحليات الاصطناعية المعروف عنها أنها قد تتسبب في تعطيل وظائف ميكروبات الأمعاء وتؤدي لمشكلات أسوأ في البطن مع مرور الوقت.



– استبدال الخبز الأبيض التقليدي، المعكرونة والأرز ( وهي الأطعمة التي تفتقر للألياف وتزيد من خطر الإصابة بإمساك ) بالخميرة المتخمرة الغنية بالألياف الطبيعية والتي تعد مصدرًا رائعًا للبكتيريا المفيدة للصحة.



– استبدال المشروبات الغازية والمشروبات التي تحوي الكثير من السكريات المضافة بماء عادي أو كوب من الحليب المعتاد.



– الاهتمام بممارسة الرياضة والنشاط البدني في الأماكن المفتوحة بدلًا من الجلوس لفترات طويلة أمام التلفزيون أو الحاسوب.



– استخدام الزبادي الطبيعي كامل الدسم المزود بقطع فواكه طازجة وقطرات من العسل الخام بدلًا من أنواع الزبادي المحلاة، التي يمكن أن تضر ببكتيريا الطفل الداخلية ومن ثم تشعره بآلام في المعد.

