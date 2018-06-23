ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حيثيات براءة نرمين الفقي من تهمة النصب على مواطن خليجي (صور)

السبت 23/يونيو/2018 - 03:50 م
حيثيات براءة نرمين الفقي من تهمة النصب على مواطن خليجي (صور)
نرمين الفقي وأشرف عبد العزيز
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

قضت محكمة جنح الشيخ زايد بأكتوبر ببراءة الفنانة نرمين الفقى، من تهمة النصب على مواطن خليجي وعدم وفائها بالزواج منه.

 

 وكانت الفنانة نرمين الفقي قد قامت بالرد علي دعوى مواطن خليجي تتهمها بالنصب وعدم وفائها بالزواج منه حيث ورفعت دعوى بالبلاغ الكاذب والتشهير، وأن ما ذكره في المواقع الالكترونية ليس له أساس من الصحة أو سند قانوني.

 

وترافع أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض وكيلا عن الفنانة نرمين الفقي في الجنحة المباشرة رقم ٣٠٥٣ لسنة ٢٠١٨ أمام محكمة جنح الشيخ زايد، وطالب الادعاء المدني المؤقت قبل المدعي بمبلغ قدره "10001" عشرة آلاف وواحد جنيه للبلاغ الكاذب والتشهير في حق موكلته.


حيثيات براءة نرمين الفقي من تهمة النصب على مواطن خليجي (صور)
حيثيات براءة نرمين الفقي من تهمة النصب على مواطن خليجي (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
بلجيكا
5
x
14:00
2
تونس
كوريا الجنوبية
x
17:00
المكسيك
ألمانيا
x
20:00
السويد
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/23/2018 4:20:02 PM