حيثيات براءة نرمين الفقي من تهمة النصب على مواطن خليجي (صور)

قضت محكمة جنح الشيخ زايد بأكتوبر ببراءة الفنانة نرمين الفقى، من تهمة النصب على مواطن خليجي وعدم وفائها بالزواج منه.

وكانت الفنانة نرمين الفقي قد قامت بالرد علي دعوى مواطن خليجي تتهمها بالنصب وعدم وفائها بالزواج منه حيث ورفعت دعوى بالبلاغ الكاذب والتشهير، وأن ما ذكره في المواقع الالكترونية ليس له أساس من الصحة أو سند قانوني.

وترافع أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض وكيلا عن الفنانة نرمين الفقي في الجنحة المباشرة رقم ٣٠٥٣ لسنة ٢٠١٨ أمام محكمة جنح الشيخ زايد، وطالب الادعاء المدني المؤقت قبل المدعي بمبلغ قدره "10001" عشرة آلاف وواحد جنيه للبلاغ الكاذب والتشهير في حق موكلته.