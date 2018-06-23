ننشر أسماء المصابين بالتسمم جراء تناولهم "محشي ولحوم" في طوخ



وأكد المصدر أنه تم خروج 3 حالات واستمرار باقي الحالات تحت الملاحظة.





كان قد تلقى اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا بتسم13 شخصا بمدينة طوخ، عقب تناولهم وجبة محشي ولحوم، وأنه أصيبوا بأعياء شديد وتم نقل المصابين لمستشفى الحميات ببنها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.



قال مصدر بإسعاف القليوبية، إنه تلقي اخطارا بوجود 13 شخصًا مصابين بالتسمم بقرية العبادلة بمدينة طوخ، وذلك عقب تناولهم وجبه محشي ولحمه وتم نقلهم لمستشفي الحميات ببنها.وأشار المصدر أن المصابين هم غالية سعد سعيد ٣٧سنة،ناهدمحمدعبدالموجود١٧سنه، وندا محمد عبد الموجود١٦سنه، وكريم محمد عبدالموجود١٥سنه، ونها محمد عبدالموجود١١سنه، وأحمد محمد عبد الموجود ٧ سنوات، عماد محمد عبدالموجود ٣سنوات، صفاء محمد عبدالموجود سنة.