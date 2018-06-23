"وزير الزراعة" يشيد بمشروع الإنتاج الحيواني بالقليوبية

أكد الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،أن مشروع الإنتاج الحيواني المقام في محافظة القليوبية بدعم من محافظ القليوبية اللواء العشماوي وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير يدعم القطاع الحيواني في مصر، ويقوم على تدريب الشباب على أساليب التربية الحيوانية والاستزراع السمكي.

وأشاد المحافظ - خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بمقر محافظة القليوبية قبيل افتتاح الوزير يرافقه الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ومحافظ القليوبية المزرعة السمكية بالخانكة وعدد من مشروعات الإنتاج الحيواني- بالجهد المبذول على أرض محافظة القليوبية في هذه المشروعات وتمكن المحافظة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية في إخلاء قطعة الأرض المقامة عليها المشروع لاستغلالها عن طريق مركز البحوث الزراعية في هذا المشروع.

وأشار إلى أن مشاركة مؤسسة مصر الخير ومبادرتها في التعاون في هذا المشروع، يحقق مصلحة ومنفعة عامة لكافة الأطراف ومنها الشباب..مؤكدا أهمية هذا المشروع ومساهمته في رفع كفاءة إنتاج اللحوم في مصر.



