تحرير 10 محاضر وغلق مطعم وثلاجة أسماك في الدقهلية



جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملات المرور الميداني لتفتيش مراقبه الأغذية بقطاع الطب الوقائي بمديريه الشئون الصحية.



وأمر محافظ الدقهلية، بإحالة الوقائع للنيابة العامة لإعمال شئونها ومتابعه تصرفات النيابة في هذا الشأن، ضيفًا أن ذلك يأتي في إطار الحملات الميدانية لمراقبة الأسواق والمنشآت الغذائية ومحلات بيع المشروبات.



وكلف الشعراوي، رئيس حي غرب المنصورة، رئيس مركز دكرنس، للتنسيق مع مديريه القوى العاملة لسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية للغلق الإداري للمطعم المشار اليه بالمنصورة، وثلاجه الاسماك بدكرنس.



وأكد المحافظ، على استمرار جهود مديرية الصحة في القيام حـملات للتفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حرصًا على صحة وحياة المواطنين والتوسع في تنفيذ تلك الحملات بأنحاء المحافظة وتطبيق القانون لردع المخالفين.



وأشاد الشعراوي، بجهود مديرية الصحة لحماية صحة المواطنين والقيام بحـملات للتفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم لردع المخالفين.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفيه له اليوم، ضبط 310 كيلو أغذية متنوعه واسماك مجمده غير صالحه للاستهلاك شملت 250 كيلو اسماك مجمده، 60 كيلو أغذية متنوعه، وتحرير 10 محاضر مخالفات صحيه ولعدم وجود شهادات صحيه للعاملين داخل المنشآت المذكورة.