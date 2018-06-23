غلق 27 منشأة وعيادة طبية في الدقهلية



جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشان نتائج المرور الميداني لإدارة العلاج الحر بمديريه الصحة، للتأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل في مثل هذه المنشآت، وتبوث مخالفه المنشآت المشار اليها لأحكام القوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة.



ووجه الشعراوي، وكيل وزاره الصحة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا لأهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافة المنشآت الطبية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين، مشددا على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

أغلق الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، 27 منشأه وعيادة طبيه ومعامل تحاليل ومراكز علاجيه ومستشفيات خاصه غلقًا إداريًا شملت عيادات جراحه قلب، اشعه، علاج طبيعي، اطفال، نساء وتوليد، عظام، جراحه عامه، باطنه، اسنان، امراض دم، قلب، انف واذن، تحاليل طبيه، تخصصات مختلفة بمراكز ومدن السنبلاوين، شربين، المنصورة، دكرنس، أجا، ميت غمر.