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برلماني يشيد بعودة رحلات العائلة المقدسة

السبت 23/يونيو/2018 - 03:42 م
برلماني يشيد بعودة رحلات العائلة المقدسة
النائب البدري أحمد ضيف
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إسلام شعراوي
 
أشاد النائب البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب عن دائرة أسيوط، بمجهودات الدولة المصرية في عودة رحلات مسار العائلة المقدسة بعد توقف استمر لسنوات كثيرة، لافتًا إلى أن هذه الرحلات ستساهم بشكل كبير في إنعاش السياحة الداخلية والترويج لها، كما أنها ستضع مصر على الخريطة السياحية من جديد.

وأكد أن السياحة تحتاج إلى العمل وفهم ثقافة التعامل السائحين معاملة حسنة تليق بمصر وشعبها حتى تجذب الأفواج السياحية لمصر مرة أخرى.

وأشار إلى أن عودة رحلة العائلة المقدسة ستفتح الباب أمام الترويج لمحافظات وأماكن كثيرة فى مصر لم تشهد أى تنمية سياحية من قبل.

وطالب "ضيف" رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب بضرورة دعم رحلة العائلة المقدسة والترويج لها، مشددًا على ضرورة استثمار أفكار الشباب فى الاهتمام بالقطاع السياحى الذى يعد مصدر الدخل القومى للدولة.
المزيد عن: مجلس النواب رحلات العائلة المقدسة برلماني العائلة المقدسة
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