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وزير النقل: الطريق الدائري الإقليمي صمم طبقًا للمواصفات العالمية (فيديو)

السبت 23/يونيو/2018 - 03:42 م
وزير النقل: الطريق الدائري الإقليمي صمم طبقًا للمواصفات العالمية (فيديو)
وزير النقل
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ندى محمد
 
تفقد وزير النقل هشام عرفات، الأعمال النهائية للقوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي، اليوم السبت، مؤكدًا أن هذا الجزء رئيسي لكونه يربط المحاور الطولية السريعة والرئيسة مع بعضها البعض ويسهم في تخفيف الحركة عن الطريق الدائري.

وأضاف في تصريحات نقلتها فضائية "أون لايف"، أنه يتم تصميم وتنفيذ الطريق الاقليمي طبقا لمواصفات الطرق العالمية، خاصة مع كونه يساهم في توفير الكثير من وقت الرحلة وتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن عوادم السيارات.
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