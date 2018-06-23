وزير النقل: الطريق الدائري الإقليمي صمم طبقًا للمواصفات العالمية (فيديو)



وأضاف في تصريحات نقلتها فضائية "أون لايف"، أنه يتم تصميم وتنفيذ الطريق الاقليمي طبقا لمواصفات الطرق العالمية، خاصة مع كونه يساهم في توفير الكثير من وقت الرحلة وتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن عوادم السيارات.



تفقد وزير النقل هشام عرفات، الأعمال النهائية للقوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي، اليوم السبت، مؤكدًا أن هذا الجزء رئيسي لكونه يربط المحاور الطولية السريعة والرئيسة مع بعضها البعض ويسهم في تخفيف الحركة عن الطريق الدائري.